OL : Fekir, Benzema, Cherki dévoile ses modèles

Dans : OL.

Utilisé à six reprises depuis le début de la saison, Rayan Cherki n’est pas encore un titulaire aux yeux de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais.

Toutefois, le talent du prodige de 17 ans ne fait aucun doute et il est clair que Rayan Cherki devrait s’imposer dans les mois à venir comme un élément incontournable de l’OL. C’est en tout cas l’ambition du jeune joueur de l’Olympique Lyonnais, comme il l’a indiqué au micro de TF1. Très ambitieux, Cherki a notamment lâché les noms de Karim Benzema et de Nabil Fekir au moment d’évoquer ses modèles. Le joueur formé à l’OL a plutôt bon goût. Espérons pour lui qu’il effectuera une carrière similaire à celle de l'attaquant du Real Madrid ou à celle du champion du monde 2018...

« Certes, je suis un joueur pro mais il faut toujours viser plus haut. Il n'y a pas de barrière je crois. Il faut aller là où personne n'est allé. Le Ballon d'Or et la Ligue des Champions avec l'OL ? Bien sûr, c'est dans ma tête au quotidien. D'autant plus qu'on a été jusqu'en demi-finales cet été. Après, je pense qu'il nous manquait ce petit truc. Mais avec les années, ça va le faire je pense. Il faut s'inspirer des plus grands. On s'inspire de Karim, de Nabil. Pour moi, ils ont marqué l'histoire du club et j'aimerais faire pareil. Mes rêves ? Performer dans mon club, entrer définitivement dans l'équipe et marquer l'histoire du football français » a fait savoir Rayan Cherki, très ambitieux et qui entend bien marquer l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Comme l’ont fait Karim Benzema et Nabil Fekir avant lui…