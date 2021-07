Dans : Serie A.

Nouvel entraîneur de la Roma, José Mourinho débarque avec sa philosophie, ses principes et ses règles en dehors du terrain. Parmi elles, le coach portugais refuse que ses joueurs passent leurs nuits à jouer aux jeux vidéo. Et plus particulièrement à Fortnite, très à la mode chez les footballeurs.

Les joueurs de la Roma n’ont sans doute pas tardé à s’en apercevoir, José Mourinho n’est pas un entraîneur comme les autres. Le Portugais a la réputation d’être un coach très exigeant et autoritaire avec son groupe. Et tant pis pour ceux qui ne suivent pas ses règles, notamment en ce qui concerne les jeux vidéo. En effet, l’ancien manager de Tottenham a accordé un entretien aux médias officiels de son club. Une interview décalée dans laquelle José Mourinho décrit Instagram comme « divertissant », lui qui possède un compte sur le réseaux social.

« Fortnite est un cauchemar »

En revanche, le technicien ne veut pas entendre parler de Fortnite, le célèbre jeu en ligne qu’il juge néfaste pour les performances des joueurs. « Fortnite est un cauchemar, a lâché José Mourinho avec un grand sourire. Les joueurs de football restent debout toute la nuit à jouer à cette merde et ils ont un match le lendemain. » S’il existe des amateurs de ce divertissement dans le vestiaire de la Roma, ces derniers ont tout intérêt à arrêter. Ou au moins à rester très discrets.

Car ce n’est un secret pour personne, le « Special One » n’est pas du genre à pardonner facilement lorsqu’un joueur dérape. Les exemples d’éléments mis à l’écart sous ses ordres ne manquent pas depuis le début de sa carrière d’entraîneur. Du gardien Iker Casillas au Real Madrid à Tanguy Ndombele à Tottenham, en passant par Paul Pogba du côté de Manchester United, beaucoup peuvent témoigner. Les coéquipiers de Jordan Veretout sont donc prévenus.