Ita : Moise Kean avant Milik, l'OM croise les doigts

Dans : Serie A.

Selon les informations de Tuttosport, la Juventus ciblerait Moise Kean et garderait un oeil sur Arkadiusz Milik.

Éliminée pour la troisième année consécutive par un club supposé inférieur en Ligue des Champions, la Juventus ne pourra cette fois pas se consoler avec un titre de champion d'Italie. À moins d'un cataclysme, l'Inter Milan d'Antonio Conte détrônera la Vieille Dame en fin de saison après neuf titres d'affilé. Pour éviter de sombrer comme ont pu le faire des clubs comme le Milan AC ou Arsenal, la Juve compte bien entreprendre une véritable révolution au niveau de son effectif lors de la prochaine intersaison. Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata est complètement incertain, le club italien est à la recherche d'un numéro 9. Si des rumeurs existent autour d'un potentiel échange entre Mauro Icardi et Paulo Dybala, Tuttosport révèle que la cible prioritaire à Turin se nomme Moise Kean, auteur d'une très bonne saison avec le PSG.

Rabiot ou Ramsey sacrifiés ?

Arrivé à Paris pour être la doublure de Mauro Icardi, Moise Kean s'est finalement imposé comme un élément important de l'attaque parisienne. Décisif lors de moments importants, l'attaquant a marqué 17 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui poussent Leonardo à vouloir acheter définitivement l'Italien. Actuellement prêté par Everton, le joueur de 21 ans aura l'embarras du choix. D'après la presse italienne, la Juventus serait même prête à inclure Adrien Rabiot ou Aaron Ramsey (qui intéressent les Toffees) pour convaincre Carlo Ancelotti de céder sa pépite. De son côté, Moise Kean se plaît à Paris, mais il a conscience que la concurrence de Mbappé, Neymar ou Icardi le prive d'un statut de titulaire indiscutable. D'autant plus qu'en rejoignant la Juventus et la Serie A, il disposerait d'une plus grande visibilité aux yeux de Roberto Mancini, sélectionneur de l'équipe nationale avec qui l'attaquant rêve de s'imposer. En cas d'échec dans ce dossier, les Turinois gardent un oeil attentif sur la situation d'Arkadiusz Milik, performant depuis son arrivée à l'OM.