Ita : Lukaku et Lautaro, l'incroyable braderie de l'Inter

Dans : Serie A.

En proie à d'immenses difficultés financières, l'Inter Milan s'apprête à mettre en vente ses deux meilleurs joueurs : Lautaro Martinez et surtout Romelu Lukaku. Le récent champion d'Italie espère récupérer 80ME.

La fête aura été de courte durée du côté de l'Inter Milan. Tout juste auréolés d'un titre de champion d'Italie qui leur échappait depuis 2010, les Nerazzurri ont connu un brutal retour à la réalité. Dans le rouge financièrement depuis les difficultés rencontrées par leur actionnaire majoritaire Suning, le club italien a du contracter un prêt de 275ME auprès du fonds d'investissement Oaktree Capital. Néanmoins, l'Inter est malgré tout en bien mauvaise posture, et sera contraint de vendre la plupart de ses éléments les plus importants. Un choix forcément pas validé par l'entraîneur. Des divergences d'opinion qui ont tout simplement conduit au départ d'Antonio Conte. Parmi les joueurs concernés, Marcelo Brozovic, Achraf Hakimi ou encore Stefan de Vrij. Mais pire encore pour les supporters intéristes, c'est bel et bien le duo vedette du club qui pourrait être sacrifié.

Lautaro et Lukaku sur le marché ?

D'après les informations du site espagnol TodoFichajes, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez ne seront pas retenus en cas d'offre suffisante. L'Inter espère récupérer au moins 80ME grâce à la vente de l'un de ses attaquants phares. Très proches et ultra complémentaires sur le terrain de par leur profil, les deux joueurs ont fait les beaux jours de l'Inter au cours des dernières années. Cette saison, le Belge a littéralement porté son équipe, marquant 30 buts en 45 rencontres toutes compétitions confondues. Il est courtisé en Angleterre, où Manchester City et Chelsea rêvent de le recruter. Très lié à Antonio Conte, il ne serait visiblement pas opposé à un départ. Légèrement moins en vue que la saison précédente, Lautaro a toute de même marqué 19 buts. Un temps annoncé du côté du Real ou du Barça, c'est aujourd'hui de l'Atletico Madrid que l'international argentin est le plus proche. Quelques jours après les larmes de joie suite au titre de champion d'Italie, l'ascenseur émotionnel risque d'être terrible pour les supporters de l'Inter.