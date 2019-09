Ita : Le salaire colossal de Rabiot à la Juventus

Dans : Serie A, Mercato, PSG.

Avec la venue au Paris Saint-Germain de Leonardo cet été, une prolongation du contrat d’Adrien Rabiot ne semblait plus totalement impossible.

Mais finalement, l’international tricolore a pris la décision de quitter son club formateur pour tenter de s’épanouir à la Juventus Turin. Il faut dire que le champion d’Italie en titre a cassé sa tirelire pour ôter les derniers doutes du Parisien, en lui proposant une belle prime à la signature et un salaire colossal. En ce début de semaine, la Gazzetta dello Sport publie le classement des 15 joueurs les mieux payés de Série A.

Et Adrien Rabiot en fait, sans surprise, partie. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain figure à la 6e place devant des joueurs confirmés comme Ramsey, Pjanic, Koulibaly, Mandzukic, Khedira, Godin ou encore Bonucci avec un salaire de 7 ME annuels brut. Sans surprise, le classement est largement dominé par Cristiano Ronaldo, lequel émarge à 31 ME par an à la Juventus Turin. Il devance De Ligt (8 ME) et Lukaku (7,5 ME). Notons qu’Adrien Rabiot est le seul Français à figurer dans ce classement du top 15 des salaires en Série A.

Le classement :

Cristiano Ronaldo (Juventus) : 31 M€ annuels brut

Matthijs de Ligt (Juventus) : 8 M€

Romelu Lukaku (Inter Milan) : 7,5 M€

Gonzalo Higuain (Juventus) : 7,5 M€

Paulo Dybala (Juventus) : 7,3 M€

Adrien Rabiot (Juventus) : 7 M€

Aaron Ramsey (Juventus) : 7 M€

Miralem Pjanic (Juventus) : 6,5 M€

Gianluigi Donnarumma (Milan AC) : 6 M€

Kalidou Koulibaly (Naples) : 6 M€

Mario Mandzukic (Juventus) : 6 M€

Douglas Costa (Juventus) : 6 M€

Sami Khedira (Juventus) : 6 M€

Leonardo Bonucci (Juventus) : 5,5 M€