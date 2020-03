Ita : Le Milan AC c’est la Corée du Nord, l'énorme clash !

Dans : Serie A.

Ancien directeur général de l’AC Milan, Zvonimir Boban a été officiellement débarqué en raison d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

Dans une interview explosive, l’ancien milieu offensif légendaire de l’AC Mian (251 matchs en Lombardie) accusait les haut-dirigeants du club d'un énorme manque de communication sur le dossier Ralf Rangnick, le coach allemand ayant été approché dans l’optique de la saison prochaine sans que Boban, pourtant directeur général du club, ne soit au courant. « Ne pas nous avertir était irrespectueux. Ce n'était pas le style milanais. Du moins pas ce dont je me souvenais du style milanais. Selon moi, l'unité signifie le partage, l'unité signifie le respect » pestait alors Boban. Une interview qui lui a donc été fatale puisqu’il a été immédiatement remercié par la direction milanaise.

Un scandale pour Zvonimir Boban, lequel n’a pas hésité à comparer l’AC Milan… à la Corée du Nord. « Je ne savais pas que nous étions en Corée du Nord. Mon entretien à La Gazzetta dello Sport est juridiquement impeccable, il est arrivé après tant d'exigences de clarification interne qui ont été ponctuellement ignorées » a indiqué l’ancien directeur général de l’AC Milan à Il Giornale avant de poursuivre. « Ils avaient conclu un accord avec Rangnick en décembre. Je peux lui souhaiter (Rangnick) tout le meilleur possible, mais ils auraient dû me le dire. J'aurais dû être informé de l'initiative ». Bonne ambiance à l’AC Milan, à l’heure où le football italien tourne au ralenti en raison de l’épidémie du coronavirus, qui a provoqué ce dimanche un énorme imbroglio entre la fédération italienne et le gouvernement.