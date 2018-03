Ita : Le formidable geste de la Fiorentina pour la famille d'Astori

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Capitaine de la Fiorentina, où il était arrivé en 2015 en provenance de Cagliari, David Astori est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans des circonstances encore à connaître, même si l'hypothèse d'un malaise cardiaque semble la plus plausible. Quoi qu'il en soit, la Viola n'a pas mis longtemps pour faire un geste formidable envers la famille de l'international italien, Davide Astori était marié et ayant une fille de deux ans.

En effet, dans un hasard assez incroyable, Davide Astori devait prolonger la semaine passée son contrat avec la Fiorentina, mais la neige avait obligé le joueur et son club à repousser à ce lundi ce rendez-vous. Peu importe pour le club italien, qui a décidé de respecter l'accord négocié et qui devait être signé avec son capitaine, la Viola versera en effet le salaire du joueur à sa famille. Et il se dit même que cette somme sera payée à vie par la formation de Florence à l'épouse et à la fille de David Astori. Un geste qui est évidemment à l'honneur d'un club sous le choc depuis dimanche.