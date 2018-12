Ita : Le duo Zidane-Cristiano Ronaldo reformé en 2019, c'est possible !

Dans : Serie A, Foot Europeen, Mercato.

L’été prochain, un énorme jeu de chaises musicales pourrait animer le mercato des plus grands entraîneurs européens.

Et pour cause, Manchester United et le Real Madrid ont actuellement des entraîneurs intérimaires avec Ole Gunnar Solskjaer et Santiago Solari. A moins d’une grosse surprise, les Reds Devils et les Merengue devraient recruter un nouveau manager au cœur de l’été 2019. Et selon les informations obtenues par Tutto Mercato Web, le Real Madrid aurait d’ores et déjà jeté son dévolu sur Massimiliano Allegri, qui fait actuellement les beaux jours de la Juventus Turin.

Sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2020, le coach de la Juve pourrait céder aux sirènes du champion d’Europe en titre. Si c’était le cas, les dirigeants turinois feraient alors de Zinedine Zidane leur cible n°1 au mercato. Une idée qui ne déplairait pas à l’ancien n°10 de l’Equipe de France, lequel serait plutôt chaud pour revenir en Italie à court terme. A la Juventus Turin, « Zizou » retrouverait ainsi Cristiano Ronaldo, avec qui il entretenait une excellente relation au Real Madrid. Tout le monde pourrait y être gagnant, mais les cartes sont entre les mains du Real et de sa capacité à convaincre Massimiliano Allegri de quitter la Série A…