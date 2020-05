Ita : La Série A va reprendre le 20 juin, la L1 seule au monde...

Dans : Serie A.

Quelques heures après l’annonce de la reprise de la Premier League au 17 juin prochain, c’est au tour de la Série A d’annoncer son grand retour sur la scène du football européen.

Après plusieurs mois de vache maigre, le championnat d’Italie va bientôt reprendre. Les différentes équipes ayant repris l'entraînement collectif le 19 mai dernier, avec un protocole sanitaire très strict, la Série A va pouvoir reprendre ses droits en juin. Ce jeudi, le Ministre des Sports Vincenzo Spadafora, le président de la Fédération Italienne Gabriele Gravina et tous les représentants des ligues, des joueurs, entraîneurs et arbitres, se réunissaient par visioconférence. Au terme d’un long échange, et malgré quelques craintes autour de la Lombardie et du Piémont, le championnat va reprendre dans un peu plus de trois semaines.

« La CTS a donné le feu vert au protocole mais en gardant la quarantaine. La FIGC m'a assuré du plan B (playoff et playout) et du plan C (cristallisation du classement), en cas de nouvelle suspension. Le championnat reprend 20 juin », a lancé Vincenzo Spadafora. Autant dire que la Ligue 1 sera bel et bien le seul grand championnat européen à ne pas boucler sa saison 2019-2020. Au malheur de l’OL de Jean-Michel Aulas, qui devrait en plus croiser le chemin de la Juventus de Cristiano Ronaldo en août prochain à la reprise de la Ligue des Champions...