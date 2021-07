Ita : La Juventus laisse 10 jours à Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Depuis le début du mercato, Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ de la Juventus Turin avec des intérêts du PSG et de Manchester United.

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin 2022, l’international portugais ne serait pas contre un départ de la Vieille Dame. Et pour cause, Cristiano Ronaldo est lassé des mauvais résultats du club turinois, quatrième de Série A en 2020-2021. Pour l’heure, la Juve n’a reçu aucune offre officielle mais en cas de proposition de Manchester United ou du Paris Saint-Germain, CR7 pourrait se laisser séduire par la perspective de revenir en Premier League ou de découvrir la Ligue 1. Cela étant, aucun transfert n’est à l’agenda de Pavel Nedved pour le moment. Le vice-président de la Juventus Turin a calmé les rumeurs en affirmant au micro de DAZN que personne dans l’entourage de Cristiano Ronaldo n’a officiellement demandé que le Portugais soit transféré.

« Personne (du clan de Cristiano Ronaldo) ne nous a dit qu'il voulait partir, je l'attends avec nous (pour la saison prochaine). Nous attendons qu'il revienne de vacances le 25 juillet » a lancé le dirigeant de la Juventus Turin, qui va faire le point auretour de vacances de Cristiano Ronaldo, éliminé en huitième de finale de l’Euro avec le Portugal, pour en savoir plus des intentions de l’ex-attaquant du Real Madrid. En attendant, la Juventus Turin et son nouveau coach Massimiliano Allegri préparent la saison à venir en comptant sur CR7. Au contraire d’Andrea Pirlo, le technicien italien de la Juventus Turin n’a toutefois pas l’intention de centrer son projet autour de Cristiano Ronaldo. « Max » Allegri souhaite plutôt faire de Paulo Dybala son joueur clé, ce que l’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid n’appréciera sans doute pas beaucoup. Une situation dont le PSG pourrait profiter… uniquement en cas de départ de Kylian Mbappé.