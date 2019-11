Ita : Cristiano Ronaldo prié de s'excuser à la Juventus

Dans : Serie A.

Après le coup de chaud entre Cristiano Ronaldo et Maurizio Sarri, certains espèrent que CR7 fera amende honorable afin de ne pas perturber le rendement de la Juventus. C'est le meilleur moyen de calmer la polémique.

La trêve internationale n’a pas calmé les choses du côté de la Juventus où l’attitude très récente de Cristiano Ronaldo à l’égard de Maurizio Sarri a mis un peu de piment à ce week-end sans Serie A. Concernant le comportement de CR7, qui n’avait pas eu des mots tendres à destination de son coach lors du match contre l’AC Milan, nombreux sont ceux qui pensent que la star portugaise est allée beaucoup trop loin et qu'elle doit accepter de ne pas être toujours au cœur des choix de Maurizio Sarri. Mais il va tout de même falloir gérer le retour cette semaine de Cristiano Ronaldo à la Juventus et la mise à plat de ce souci.

Pour Gianni De Biasi, ancien joueur et entraîneur italien, il est clair que CR7 doit prendre la parole et faire amende honorable. « L’entraîneur doit toujours choisir ce qui est le mieux pour l’équipe, pour protéger les joueurs. Cristiano Ronaldo doit adopter une attitude différente, ce n’est pas celle qu’on attend d’un champion de cette envergure, il ne peut pas quitter le stade comme cela. Il est hors de question de discuter le fait que c’est un champion et son objectif est de gagner le plus de titres et surtout le défi avec Lionel Messi (...) Mais là, il devra clarifier les choses avec ses coéquipiers et, surtout, présenter ses excuses. Je pense qu'il a déjà réfléchi à la manière de le faire », a confié lors de l’émission Stadio Aperto sur TMW Radio, Gianni De Biasi. La balle est dans le camps de Cristiano Ronaldo.