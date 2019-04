Ita : La Juventus championne d'Italie pour la 35e fois !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Allianz Stadium

Juventus bar Fiorentina : 2 à 1

Buts : Sandro (37e), Pezzella (csc 53e) pour la Juventus; Milenkovic (6e) pour la Fiorentina

Grâce à ce résultat, la Juventus décroche le 35e titre de champion d'Italie de son histoire et le 8e consécutif. Pour rappel, la Vieille Dame a remporté sa première couronne italienne en 1905. De même, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de la Juventus rejoignent le Torino (1948), la Fiorentina (1956) et l'Inter (2007), eux-aussi titrés à cinq journée de la fin de saison, ce qui est un record en Serie A.