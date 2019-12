Ita : La Fiorentina vire Vincenzo Montella

Dans : Serie A.

Au lendemain de la défaite de la Fiorentina contre l'AS Rome, la Viola a annoncé le limogeage de son entraîneur, Vincenzo Montella, mais n'a pas encore dévoilé le nom de son successeur.

« La décision du Club intervient après une analyse longue et minutieuse des performances et des résultats de l'équipe. L'objectif est de donner un tournant positif immédiat à la saison en cours (…) La Fiorentina tient à remercier Vincenzo Montella et son équipe pour l'engagement et le sérieux dont ils ont fait preuve ces derniers mois et lui souhaite les meilleurs succès professionnels pour la suite de sa carrière », indique la Fiorentina, qui précise que le nouvel entraîneur sera désigné dans les prochains jours. Franck Ribéry, actuellement blessé, devra donc patienter, avant de connaître celui qui le dirigera à la Fiorentina.