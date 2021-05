Ita : Ibrahimovic et Giroud, Milan veut du lourd en attaque

Dans : Serie A.

Bientôt en fin de contrat avec Chelsea, Olivier Giroud ne devrait pas prolonger. L’attaquant en manque de temps de jeu a des chances de rebondir en Italie où le Milan AC envisage de lui transmettre une proposition.

Evidemment présent dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps, Olivier Giroud pourrait disputer l’Euro sans connaître sa future destination. L’attaquant de 34 ans arrive bientôt à la fin de son contrat à Chelsea qui ne devrait pas le solliciter pour une prolongation. Un divorce semble en effet inévitable dans la mesure où le Français ne joue que rarement sous les ordres de Thomas Tuchel. Reste à savoir où atterrira le Londonien.

Malgré son attachement à la capitale anglaise, Olivier Giroud a des chances de rebondir en Italie. Car de l’autre côté des Alpes, sa cote a toujours été élevée. On se souvient que la Lazio Rome, la Roma et l’Inter Milan avaient tenté d’obtenir sa signature l’année dernière, lorsque l’ancien manager des Blues Frank Lampard s’était finalement opposé au départ de l’avant-centre. Près d’un an plus tard, la presse transalpine et notamment La Gazzetta dello Sport nous apprennent que le Milan AC apprécie également le profil d’Olivier Giroud.

L’Euro décisif pour son avenir ?

L’idée séduirait le directeur sportif Paolo Maldini, apparemment pas opposé à la perspective d’aligner une attaque de géants composée de l’international tricolore et de Zlatan Ibrahimovic, qui a prolongé pour la saison prochaine. Autant dire que les défenseurs adverses ne gagneraient pas beaucoup de ballons aériens face à eux. Il faudra tout de même attendre de voir si le Milan AC valide cet intérêt par une offre concrète. Et si Olivier Giroud accepte de se relancer avec les Rossoneri. Le rebond serait plutôt flatteur pour un placardisé. Mais de bonnes performances avec les Bleus cet été pourraient attirer d’autres formations ambitieuses sur le marché des transferts.