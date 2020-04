Ita : Higuain envoie papa pour tuer la rumeur sur la Juventus

Dans : Serie A.

Actuellement en Argentine, Gonzalo Higuain semble être proche d'un départ de la Juventus. Mais son père a tordu le coup aux rumeurs.

Comme de nombreux footballeurs sud-américains, Gonalo Higuain est rentré dans son pays lorsque l’Italie est passée en mode confinement au tout début du mois de mars. Depuis, l’attaquant argentin fait l’objet de bien des supputations, au point même que la semaine passée il était annoncé sur le départ de la Juve, avec déjà des contacts notamment avec des clubs en Turquie, mais aussi et surtout avec River Plate. Il se disait même que Gonzalo Higuain allait refuser de revenir en Italie lorsque le club turinois allait lui en faire la demande. Mais ce lundi, s’exprimant dans la presse argentine, le père de Pipita a tordu le cou à toutes ces rumeurs et confirmé que la Juventus pouvait compter sur son attaquant de fils.

Car même s’il n’est pas titulaire au sein du club du Piémont, Gonzalo Higuain veut respecter son engagement. « Tout ce qui a été dit sur Gonzalo est faux. Je peux vous dire une chose, c’est que Gonzalo restera à la Juventus parce qu'il lui reste encore un an et demi à faire et il respectera son contrat actuel. Dans 18 mois, Gonzalo décidera quoi faire parce qu'il sera maître de son propre destin. C'est la réalité et ce qui se passera dans la carrière de Pipita, à moins que d'autres choses imprévues n'arrivent. Je peux vous garantir que, dans la tête de Gonzalo, il n'y a aucune envie de quitter la Juve, où il est très aimé par les fans, tout comme il aime les Bianconeri, leur maillot et leurs supporters », a expliqué Jorge Higuain sur le site LM Neuquen.com.