Ita : Cuadrado remercie mille fois la Juve d'avoir acheté Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Mercato, Foot Europeen.

Déjà auteur de 8 buts en Série A depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo semble totalement adapté à sa nouvelle équipe. Et le professionnalisme incroyable de la star portugaise a déjà choqué ses partenaires. Après Blaise Matuidi, c’est Juan Cuadrado qui a témoigné son admiration devant l’ancien buteur du Real Madrid. Dans les colonnes de Marca, l’international colombien a notamment salué les valeurs de travail de CR7. Le principal intéressé appréciera ce bel hommage…

« Un privilège de jouer avec lui »

« On savait tous à quel point il est professionnel. C'est une personne spéciale avec un grand cœur. On apprend de lui au quotidien, de sa faim de victoire et d'atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un de normal, comme tous les autres joueurs. On a le privilège de jouer avec lui. Mais il faut souligner son professionnalisme. C'est une personne ordinaire, mais c'est un très grand joueur, un grand sportif qui a tout gagné grâce au travail » a expliqué Juan Cuadrado, dont la complémentarité avec Cristiano Ronaldo fait des dégâts à la Juventus Turin en ce début de saison. Et qui apprécie forcément de jouer avec un attaquant de ce calibre.