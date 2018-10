Cristiano Ronaldo est unique, Matuidi le prouve avec cette anecdote

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Coéquipier de Cristiano Ronaldo depuis cet été, Blaise Matuidi a découvert un joueur hors-normes à la Juventus Turin.

Interrogé par RMC Sport, l’international français a été invité à décrire sa relation avec le Portugais et l’adaptation de ce dernier au sein du club italien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde 2018 est déjà fan de l’ancien buteur du Real Madrid, qu’il considère comme un véritable acharné de travail. La preuve avec cette anecdote au lendemain du déplacement à Manchester United en Ligue des Champions où tous les joueurs turinois étaient fatigués… sauf Cristiano Ronaldo, lequel travaillait en salle de musculation.

« Il a des choses qu'on n'a pas, tout simplement. Il arrive à faire jouer l'équipe. Tu as l'impression que tu es mieux, tu te sens plus fort. Il permet à l'équipe d'être mieux sur le ballon. C'est un leader. Quand il touche le ballon, tu sens qu'il a quelque chose que personne n'a. Il me choque. On revenait d'un long périple à Manchester. On était fatigués du match, on les enchaîne (les matchs). Je l'ai vu à la salle le lendemain du match, il m'a dit qu'il avait besoin de continuer à travailler... 33 ans quand même ! C'est juste fabuleux. C'est un exemple. Quand je le vois, je me dis qu'il n'y a pas de secret dans le football » a confié un Blaise Matuidi, qui confirme donc ce que tous ceux qui ont croisé la route de Cristiano Ronaldo disent : le Portugais est une véritable machine, qui ne s’arrête jamais de travailler. La clé du succès, sans doute.