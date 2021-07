Ita : Cristiano Ronaldo verrouillé par la Juventus !

Dans : Serie A.

Depuis le début du mercato, les rumeurs fusent autour de Cristiano Ronaldo, dont le nom a été glissé à Manchester United mais aussi au PSG.

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin 2022, Cristiano Ronaldo ne devrait pas bouger cet été. Cela ne fait même aucun doute si l’on se fie aux propos de Massimiliano Allegri. Invité à répondre aux questions sur l’avenir de CR7, le nouvel entraîneur de la Juventus Turin, nommé par Andrea Agnelli afin de succéder à Andrea Pirlo, a fait savoir qu’il comptait sur Cristiano Ronaldo pour la saison à venir. Le nouveau patron de la Juventus Turin compte d’autant plus sur l’ancien buteur du Real Madrid qu’il aura pour mission d’encadrer un effectif relativement jeune chez les Bianconeri.

« C’est un grand champion, extraordinaire et intelligent. Hier (lundi), il est revenu, nous avons parlé, comme je l’ai fait avec tout le monde. Je lui ai dit que c’était une année importante et que j’étais heureux de le retrouver. Il a une responsabilité plus grande qu’il y a trois ans, quand il y avait une équipe très expérimentée. Aujourd’hui, en plus de mettre ses qualités sur le terrain, j’attends aussi des choses de lui en termes de responsabilités » a lancé l’entraîneur de la Juventus Turin devant la presse. Et si la langue de bois était de sortie pour évoquer Cristiano Ronaldo, « Max » Allegri a en revanche sorti le lance-flammes au moment de parler du champion d’Europe, Leonardo Bonucci. « Le capitaine et le vice-capitaine sont décidés en fonction de leur ancienneté dans l’équipe. (Giorgio) Chiellini est donc le plus expérimenté, suivi de (Paulo) Dybala. (Leonardo) Bonucci est parti pour une saison, il a pris cette décision, donc s’il veut le brassard de capitaine, il doit l’acheter et jouer avec dans la rue. Leo est conscient de cela ». Le ton est donné du côté de la Juventus Turin !