Ita : Cristiano Ronaldo flingue la Juve, Daniel Riolo a osé

Depuis la signature de Cristiano Ronaldo en 2018, la Juventus Turin est dans l’incapacité de briller en Ligue des Champions.

Un véritable paradoxe, quand on sait que le Portugais est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 131 buts inscrits en 175 matchs. Ces deux dernières années, le champion d’Italie a toutefois pris la porte aux dépens de l’Ajax Amsterdam et de l’Olympique Lyonnais, deux équipes à la portée de la Juventus Turin sur le papier. Alors, c’est quoi le problème ? Interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a osé mettre en doute l’intérêt du recrutement de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin. Le consultant pointe notamment du doigt sa mauvaise relation technique avec Paulo Dybala, qui portait la Vieille Dame avant la signature de CR7.

« Dybala est en train de se flinguer sa carrière à cause de Cristiano Ronaldo. Car à la Juventus Turin, tout est fait pour Cristiano. En plus, il est venu à la Juventus pour des raisons extra-sportives. Si la Juve a pris Ronaldo pour gagner la Ligue des Champions, c’est une erreur car depuis qu’il a signé là-bas, ils ne dépassent plus les quarts de finale et ils font moins bien qu’avant. Mais c’est normal car il est vieillissant mais en plus si tu fais toute l’équipe autour de lui et que l’autre star (Dybala) qui t’emmenais loin n’a plus sa place sur le terrain, c’est un problème. Personne ne critique Ronaldo en Italie car c’est lui qui met les buts et qui fait gagner la Juventus. Mais qui te dit qu’avec un autre joueur, tu ne gagnerais pas non plus les matchs ? » a commenté Daniel Riolo, pour qui la Juventus Turin devra sérieusement se pencher sur l’intérêt de conserver Cristiano Ronaldo à l’issue de la saison en cas de nouvelles contre-performances en Ligue des Champions.