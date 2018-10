Ita : Cristiano Ronaldo est un monstre, ce chiffre hallucinant le prouve

Dans : Serie A, Premier League, Liga, Foot Europeen.

Samedi à Turin lors du match entre la Juventus et le Genoa, Cristiano Ronaldo est encore un peu plus entré dans l’histoire du football mondial. Et pour cause, l’international portugais a inscrit, à la 18e minute du match, son 400e but dans un championnat majeur (Ligue 1, Premier League, Série A, Liga, Bundesliga). Inutile de préciser que l’ancien attaquant du Real Madrid est le premier joueur de l’histoire à réaliser une telle performance. Prodigieux…

Dans le détail, CR7 a marqué 84 buts avec Manchester United entre 2003 et 2009, 311 réalisations avec le Real Madrid entre 2009 et 2018 et donc pour l’instant 5 buts avec la Juventus Turin. Lionel Messi passera également bientôt cette barre hallucinante de 400 buts dans les grands championnats puisque le capitaine du Barça a inscrit 389 buts en 426 rencontres de Liga. Avec ces chiffres, on comprend mieux pourquoi ces deux extraterrestres ont raflé tous les Ballons d’Or depuis de nombreuses années. En toute logique, cela prendra fin en 2018. Mais ça n’empêchera pas Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de continuer d’affoler les compteurs avec des statistiques folles.