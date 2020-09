Ita : Cristiano Ronaldo est lancé, les records explosent

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo a mis la main sur un nouveau record dimanche contre l'AS Rome. Son doublé lui a permis d'atteindre la barre des 450 buts en championnat majeur.

Buteur à deux reprises dimanche soir sur le terrain de l’AS Rome, Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus de ramener de la capitale italienne le point du match nul (2-2). Un score qui classe les Turinois au cinquième rang de la Serie A après deux journées. Au Stadio Olimpico, le Portugais a une nouvelle fois impressionné. Sur sa deuxième réalisation, il a sauté plus que tout le monde pour claquer le ballon de la tête dans le but romain. Une détente dont lui seul a le secret. Indispensable pour la Juve, le numéro 7 a également profité de cette soirée pour s’approprier un nouveau record.

Comme l’a annoncé le club turinois, sa star offensive a atteint la barre mythique des 450 buts dans les cinq grands championnats européens. Cristiano Ronaldo en a marqué 84 en Premier League du temps où il portait le maillot de Manchester United (2003-2009). Puis 311 autres avec le Real Madrid et depuis 2018, il en totalise 55 avec la Vieille Dame. A 35 ans, Cristiano Ronaldo n’en finit pas d’étonner et donne même l’impression d’être meilleur avec le temps. Son poursuivant, Lionel Messi, compte lui 445 buts en Liga depuis qu’il a fait ses débuts en pro en 2003 avec le FC Barcelone. Les deux hommes se suivent toujours, bien qu’ils n’’évoluent plus dans le même championnat. Et leurs statistiques phénoménales ne sont pas prêtes de prendre fin.