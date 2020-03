Ita : Cristiano Ronaldo, c'est un scandale !

Dans : Serie A.

Toujours au Portugal, Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait que des amis en restant dans son pays plutôt que de rentrer en Italie. L'ancien président de la Juventus cartonne CR7.

Au début du mois de mars, Cristiano Ronaldo avait précipitamment quitté Turin afin de rejoindre le Portugal, la star de la Juventus étant appelé au chevet de sa maman, victime d’un AVC dont heureusement elle s’est remise. Mais, alors que le coronavirus commençait à faire ses premières victimes en Italie, CR7 a demandé à rester dans son pays pour rester en quarantaine, ce que les dirigeants turinois ont accepté. Interrogé par Radio Punto Nuovo, média basé en Campanie, Giovanni Cobolli Gigli, qui fut le président de la Juventus entre 2006 et 2009, juste après le scandale du Calciopoli, a dit tout le mal qu’il pensait du choix de Cristiano Ronaldo et de certains de ses coéquipiers.

Pour l’ancien boss de la Vieille Dame, tout cela est déshonorant pour la star portugaise. « C’est facile de critiquer à posteriori, mais je ne comprends pas pourquoi ces joueurs ont quitté l’Italie. A leur retour, j’espère le plus tôt possible, ce sera difficile de reprendre car ils auront encore 14 jours de confinement. La situation s’est compliquée avec Cristiano Ronaldo, qui a été le premier à partir, en prétextant vouloir rester auprès de sa maman, alors qu’aujourd’hui il se montre entrain de bronzer au bord d’une méga grande piscine. Après avoir accepté cela pour Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain a également dû se rendre auprès de sa maman, quelqu’un d’autre a dû aller ici et là et la situation a empiré. Ce n’est pas quelque chose qui aurait dû arriver, ils auraient dû rester en quarantaine à l’hôtel de la Juventus, tout comme les joueurs de l’Inter auraient dû y rester aussi », a lancé Giovanni Cobolli Gigli, très agacé par ces décisions individuelles prises à l’encontre des clubs.