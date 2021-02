Ita : Cristiano Ronaldo c'est Michael Jordan, Mbappé et Haaland sont loin

Dans : Serie A.

Pour Miguel Veloso qui l'a côtoyé à de nombreuses reprises avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo est à un autre niveau que Kylian Mbappé ou Erling Haaland.

Décevant lors du match aller de Ligue des Champions à Porto, Cristiano Ronaldo s'est rattrapé lundi dernier en inscrivant un doublé face à Crotone. Avec 18 buts en 19 matchs, le Portugais occupe une nouvelle fois la tête du classement des buteurs de Serie A, devant Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Mais plus que le titre de Capocannoniere, c'est l'Histoire du foot toute entière que CR7 veut marquer. Toujours à la chasse aux records, le quintuple ballon d'Or ambitionne de devenir le meilleur buteur de tous les temps. Un rêve qu'il est en mesure de réaliser selon Miguel Veloso, qui a porté à ses côtés le maillot du Portugal à de nombreuses reprises.

« Je ne doute pas que Cristiano deviendra le meilleur attaquant de tous les temps: il y parviendra à 100%. Il n'y aura pas d'autre Cristiano Ronaldo. Mbappé et Haaland sont très forts et jeunes, mais si atteindre le sommet est difficile, suivre le rythme l'est encore plus. Ce ne sera pas facile pour eux d'avoir la continuité de Cristiano. Il est comme Jordan, une légende » a déclaré le milieu de terrain de l'Hellas Vérone dans des propos relayés par Tuttosport. Malgré des statistiques impressionnantes à son âge, c'est en Ligue des Champions que Cristiano Ronaldo sera attendu au tournant lors du match retour face à Porto. Une troisième élimination consécutive face à des clubs supposés plus faibles après l'Ajax et l'OL ferait vraiment tâche du côté de Turin.