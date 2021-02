Ita : Cristiano Ronaldo à l'assaut du Roi Pelé

Dans : Serie A.

Après la fausse joie du mois dernier, Cristiano Ronaldo va de nouveau tenter de dépasser la légende Pelé au classement des meilleurs buteurs de l’histoire. Le déplacement à Vérone ce samedi soir pourrait permettre à l’attaquant de la Juventus Turin de mettre les choses au clair.

Contrairement à ce qui avait été annoncé en janvier dernier, Cristiano Ronaldo n’est pas encore devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire du football. L’attaquant de la Juventus Turin pensait effacer les 757 buts du « Roi » Pelé, dont la carrière a fait l'objet d'un excellent documentaire sur Netflix.. Mais les statisticiens de la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF) ont refait les calculs et selon les nouvelles estimations, la légende brésilienne compte plutôt 767 réalisations en carrière, tandis que Pelé est lui persuadé d'avoir marqué plus de 1.000 buts durant sa carrière. Ce n’était donc que partie remise pour l’ancien joueur du Real Madrid dont le compteur a continué à avancer depuis. Lundi soir, le Portugais a en effet inscrit un doublé face à Crotone (3-0) et a porté son total à 765 unités.

Vous l’aurez compris, un doublé sur le terrain de l’Héllas Vérone ce samedi soir peut lui permettre de rejoindre sa cible. « Pelé, je suis là », a même titré le quotidien italien Tuttosport, qui consacre sa Une du jour à l’objectif de Cristiano Ronaldo. On pourrait même déjà se projeter sur sa prochaine ambition. Car une fois le Brésilien dépassé, le quintuple Ballon d’Or aura probablement Josef Bican dans sa ligne de mire. Et pour cause, le Tchèque possède toujours le record du nombre de buts inscrits avec 805 buts dans les années 30, 40 et 50. Une performance à la portée de CR7, le joueur portugais de la Juventus n'étant visiblement pas décidé à faire valoir ses droits à la retraite.