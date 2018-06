Ita : Benzema peut rendre service à l'OM au mercato !

Dans : Serie A, Mercato, OM, Ligue 1.

La presse italienne l'a annoncé ces derniers jours, Mino Raiola, l'agent de Mario Balotelli, apprécie probablement l'Olympique de Marseille mais cela ne l'empêche pas de discuter avec Naples concernant l'avenir de l'attaquant italien de Nice. Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur du Napoli, apprécie le profil de Mario Balotelli et n'a pas peur de travailler avec un joueur au caractère parfois fantasque.

Mais ce samedi, une autre rumeur arrive de l'autre côté des Alpes, et elle pourrait changer totalement la donne. En effet, CalcioMercato prétend que Carlo Ancelotti a en effet le désir de faire venir un autre attaquant que Super Mario, il s'agit de Karim Benzema. Dans les petits papiers de Zinedine Zidane, le joueur français du Real Madrid pourrait être une victime du changement d'entraîneur chez les Merengue et l'ancien coach du PSG aurait demandé à son président de nouer des contacts avec Florentino Perez afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert de Karim Benzema. Et forcément, si KB9 signe à Naples, alors Mario Balotelli ne viendra pas, les financières napolitaines n'étant pas extensibles à souhait. Dans ce billard qu'est le mercato, cela pourrait donc être un gros point marqué par l'Olympique de Marseille dans sa quête de Mario Balotelli.