Adrien Rabiot un joueur inutile, l’Italie s'en prend au Duc

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Titulaire mercredi soir pour le match entre la Juventus Turin et Villarreal (0-3), Adrien Rabiot n’a pas permis à son équipe d’éviter le naufrage.

Après le match nul de l’aller, tout était encore à faire pour la Juventus Turin ainsi que pour Villarreal. A la vue du budget des deux clubs ainsi que des effectifs à disposition de Massimiliano Allegri et d’Unai Emery, la Juventus était logiquement la favorite des bookmakers. Mais à la surprise générale, la Vieille Dame a sombré à domicile contre le sous-marin jaune de Villarreal (0-3). Titularisé par Massimiliano Allegri dans le milieu de terrain turinois, Adrien Rabiot n’a pas réalisé un match fameux. C’est le moins que l’on puisse dire selon les médias italiens qui se sont lâchés au sujet de l’international français au lendemain de cette nouvelle défaite de la Juventus Turin dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

La Juventus coule, Rabiot égratigné

« On ne sait pas à quoi il sert : il ne combine pas, il porte juste le ballon. Il n'a pas d'espace pour ses cavalcades. Tout simplement inutile » écrit ce jeudi la Gazzetta dello Sport, qui lui attribue la pire note du match avec 4,5/10. Le Corriere della Serra, Sky Italia ou encore la Reppublica sont unanimes avec des notes oscillants entre 4 et 5 pour Adrien Rabiot, dont la prestation laisse grandement à désirer. Tout autant que son rendement avec la Juventus Turin depuis son arrivée en provenance du PSG. Au micro de Prime Video en Italie, Patrice Evra a également cartonné celui que l'on surnomme Le Duc sans pour autant le citer, l’ex-défenseur de la Juventus Turin et de l’OM se contentant de cibler le milieu de terrain turinois dans son ensemble.

« Quand tu rates quatre occasions nettes, tu le payes. La Juve a ensuite peiné à courir derrière le ballon, mais l’équipe d’Allegri n’a pas cherché à gagner en deuxième période. Je suis vraiment déçu de ce que la Juve a montré : il n’y a pas de qualité, surtout au milieu. Avant, il y avait Marchisio, Vidal, Pirlo. Aujourd’hui, je n’ai pas vu Arthur faire un seul renversement de jeu alors que c’était important pour faire la différence » a lâché l’ancien défenseur de la Juventus Turin, logiquement déçu par l’élimination de son ancien club dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à un adversaire, Villarreal, qui était largement prenable sur le papier. Mais sur le terrain, ce fut une autre histoire pour les coéquipiers d’Adrien Rabiot, gênés par la solidité défensive de Villarreal en première mi-temps et par l’efficacité du sous-marin jaune après le repos