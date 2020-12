Ita : 80 ME à l’infirmerie, Naples s’impatiente pour Osimhen

Dans : Serie A.

Recrue phare du Napoli l’été dernier, l’attaquant nigérian Victor Osimhen avait réalisé des débuts prometteurs avant sa blessure à l’épaule en novembre. Depuis, l’entraîneur Gennaro Gattuso attend son retour avec impatience.

Un an après la vente de Nicolas Pépé chez les Gunners d’Arsenal pour 80 millions d’euros, avec le résultat décevant que l’on connaît, le LOSC a récidivé avec Naples. Le club dirigé par Aurelio De Laurentiis a en effet misé le même montant sur l’attaquant Victor Osimhen (21 ans) qui avait immédiatement prouvé sa valeur sur le terrain pendant la préparation estivale. Puis le Nigérian a eu le temps de disputer 6 matchs dans le championnat italien, pour 2 buts et 1 passe décisive, avant de se blesser gravement à l’épaule avec sa sélection. Un coup dur pour l’entraîneur Gennaro Gattuso qui l’avait installé dans son onze, et qui avait même abandonné son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 afin d’intégrer l’ancien Lillois dans son équipe type.

C’est donc sans Osimhen que le Napoli évolue depuis plus d’un mois. L’avant-centre est attendu pour la reprise la semaine prochaine mais ne s’entraîne toujours pas avec ses coéquipiers. Autant dire que son retour n’est peut-être pas si proche, malheureusement pour l’actuel cinquième de Serie A qui pensait enfin tenir le successeur de l’Argentin Gonzalo Higuain, son dernier grand buteur en date. Le Super Eagle aura donc de lourdes responsabilités dès son retour à la compétition, lui qui provoque surtout de la frustration en raison de ses performances prometteuses à la pointe de l’attaque napolitaine.