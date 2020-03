Cristiano Ronaldo est un rageux de première, la preuve

Dans : Serie A.

Pour ceux qui estiment que Cristiano Ronaldo s’est assagi avec l’âge et a moins la rage contre ceux qui le critiquent ou le dénigrent, cette réaction du Portugais prouve le contraire.

Site de référence pour les statistiques et les évaluations des joueurs sur le marché des transferts, Transfermarkt a récemment publié un classement des joueurs du championnat italien à la plus forte valeur marchande. Un grand classique qui marche toujours auprès des fans. Mais dans ce palmarès, nul trace de Cristiano Ronaldo sur le podium, réservé à Christian Eriksen, Paulo Dybala et Laurato Martinez, qui dépassent tous la barre des 80 ME. Il faut ensuite descendre encore un peu pour voir Cristiano Ronaldo, avec 77 ME, en compagnie de joueurs comme Romelu Lukaku ou Sergej Milinkovic-Savic. Un prix bien évidemment plus en rapport avec l’âge et le contrat courte durée du quintuple Ballon d’Or, qu’avec son niveau de jeu actuel. Il n’empêche, le résultat final n’a pas fait plaisir à CR7, qui a bloqué Transfertmarkt de l’ensemble de ses plateformes. C’est ce qu’a annoncé le site spécialisé, en expliquant pourquoi il n’avait pas associé le nom de Cristiano Ronaldo à ses publications suivantes.



« Nous ne pouvons mettre le tag Cristiano Ronaldo car il nous a bloqués après avoir vu sa valeur sur le marché. Il nous a dit qu’il n’était pas content de sa valeur », a fait savoir le site spécialisé, assez étonné de la réaction sans pitié du joueur de la Juventus Turin. Ce dernier ne laisse donc toujours rien passer à 35 ans, et ne voit surtout pas sa valeur diminuer