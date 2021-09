Cristiano Ronaldo, accusé CR7 levez vous !

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Malgré la présence de Cristiano Ronaldo ces trois dernières saisons, la Juventus Turin n’a pas atteint tous ses objectifs. La Vieille Dame a même perdu son trône en Italie avant le départ du Portugais qui, selon Giorgio Chiellini, a finalement eu un effet négatif sur l’équipe.

Depuis la signature de Cristiano Ronaldo cet été, Manchester United affiche un certain enthousiasme. Tous les membres du club mancunien se réjouissent de l’arrivée de CR7, et pas seulement pour ses buts déjà inscrits. Ses coéquipiers constatent également son professionnalisme au quotidien, d’où leur envie de l’imiter. On parle donc d’un modèle capable de tirer son équipe vers le haut.

Et pourtant, du côté de la Juventus Turin, où l’attaquant portugais vient de passer ses trois dernières saisons, avec moins de succès que ce qu’espérait la direction, Giorgio Chiellini explique que la présence de Cristiano Ronaldo a eu un effet négatif sur les Bianconeri. « Il y avait cette idée qu’un joueur, peut-être le meilleur au monde, pouvait garantir la victoire de la Juventus, a décrit le défenseur central pour The Athletic. La présence de Cristiano a eu une grande influence sur nous. Le simple fait de s’entraîner avec lui nous a donné quelque chose de plus, mais inconsciemment, les joueurs ont commencé à penser que sa seule présence suffisait pour gagner des matchs… »

Les Bianconeri en faisaient moins

« Nous avons commencé à faire un peu moins dans le travail quotidien, dans l’humilité, le sacrifice, et l’envie d’être là pour votre coéquipier jour après jour. Au cours des dernières années, je pense que cela s’est remarqué, a regretté l’Italien. (…) Nous avons manqué quelque chose. Peut-être qu’il était acquis que si nous donnions le ballon à Cristiano, il nous ferait gagner le match. Mais Cristiano avait autant besoin de l’équipe que nous avions besoin de lui. » A Manchester United de ne pas commettre la même erreur avec son redoutable finisseur.