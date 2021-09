PL : Cristiano Ronaldo, une révélation fracassante sur son avenir

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 36 ans, Cristiano Ronaldo cartonne à Manchester United, où il a signé cet été en provenance de la Juventus Turin.

L’international portugais s’est déjà affirmé comme l’atout offensif n°1 des Red Devils, une véritable prouesse quand on connait l’armada à la disposition d’Ole Gunnar Solskaer. En dépit de son âge, Cristiano Ronaldo s’est engagé pour deux saisons plus une en option à Manchester United. Il faut dire qu’au vu de son hygiène de vie impeccable, l’ancien buteur de la Juventus Turin peut sans doute jouer jusqu’à 40 ans, comme Zlatan Ibrahimovic par exemple. C’est son souhait, selon une source interne à Manchester United, interrogé par The Sun. Ce membre du club mancunien ne serait d’ailleurs pas surpris que Cristiano Ronaldo reste à Manchester United au-delà de sa carrière de joueur. Avec pourquoi pas une reconversion dans le staff des Red Devils, voire carrément au poste d’entraîneur.

Cristiano Ronaldo coach de Manchester United d'ici 3 à 4 ans ?

« Ronaldo a fait comprendre à tout le monde qu'il était revenu à United pour les aider à gagner des trophées. Mais dans son esprit, il va jouer pour eux pendant plus de deux ans. Il est encore au sommet de sa forme physique et aime montrer que rien n'est impossible. Il est obsédé par le football et sait tout sur le jeu. Beaucoup de joueurs ont commencé leur carrière d'entraîneur à United, donc il pense que ça pourrait être un bon moyen de commencer le prochain chapitre de sa carrière » a lancé cette source interne à Manchester United, pour qui il ne serait pas du tout étonnant de voir Cristiano Ronaldo dans un rôle d’entraîneur d’ici trois à quatre ans. Reste maintenant à voir si c’est ce que désire réellement le principal intéressé, logiquement focalisé sur sa fin de carrière en tant que joueur, mais qui doit légitimement penser à son après-carrière.