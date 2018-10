Cristiano Ronaldo a fait sensation avec sa montre à 1ME

Dans : Serie A, Foot Europeen.

En tant qu’ancienne star de Manchester United, Cristiano Ronaldo était très attendu pour son retour à Old Trafford mardi en Ligue des Champions.

Toutes les caméras étaient forcément braquées sur l’attaquant de la Juventus Turin, à l’origine du seul but de la partie signé Paulo Dybala, et neutralisé par le gardien David de Gea. Des actions largement décortiquées, tout comme son selfie avec un spectateur et son passage en conférence de presse. En effet, le Portugais avait déjà fait sensation devant les médias à la veille du match.

Comme pressenti, CR7 a soigneusement évité les polémiques concernant la crise du Real Madrid et l’affaire de viol. Du coup, certains journalistes anglais, notamment ceux du Daily Mail, se sont penchés sur sa montre, un modèle de la maison suisse de haute horlogerie Franck Muller estimé à 1,3 million d’euros ! Et pour cause, le bijoutier de luxe a spécialement ajouté 424 diamants non présents sur l’accessoire de base. Difficile de passer inaperçu avec ça...