Balotelli appelé au secours de l'équipe d'Italie !

Afin d'essayer de se qualifier pour le Mondial 2022, l'Italie fait revenir Mario Balotelli pour tenter de dynamiser un secteur offensif plombé par la blessure de Chiesa.

Robert Mancini l’a bien compris, pour espérer participer à la Coupe du monde en fin d’année, la Squadra Azzurra devra retrouver les qualités offensives qui lui ont fait défaut lors des derniers matchs qualificatifs. Contraint de passer par les barrages, et un premier match contre le Portugal, le champion d’Europe en titre va devoir se passer de Federico Chiesa, lequel est blessé pour plusieurs mois. Face à cette situation, le sélectionneur national italien doit donc trouver des solutions, et ce samedi plusieurs médias transalpins annonce la convocation de Mario Balotelli pour le stage que l’Italie effectuera les 26 et 27 janvier lors de la courte pause en Serie A. 35 joueurs seront présents lors de ce rassemblement, mais c’est évidemment le retour de Super Mario qui provoque la grosse sensation. Agé de 31 ans, l’ancien joueur de Nice et de l’OM a signé cet été avec le club turc de Demirspor, et visiblement ses performances ont convaincu Mancini.

Balotelli n'avait plus joué avec l'Italie depuis trois ans

Trois ans après sa dernière convocation avec l’équipe d’Italie, Mario Balotelli semblait en avoir terminé avec sa carrière internationale, mais ce ne sera pas le cas. N’ayant pas oublié que son compatriote avait marqué 14 buts en 36 apparitions sous le maillot transalpin, le sélectionneur italien veut pouvoir éventuellement dégainer cet atout, même si Mancini se doute bien que le retour de l’enfant terrible du foot italien sera très regardé, Balotelli ne laissant personne insensible de l’autre côté des Alpes. S'il parvient à qualifier son pays pour le Qatar, alors nul doute que l'attaquant en aura fini avec les critiques.