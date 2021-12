Un 31 décembre 2021 de feu chez Balotelli

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Attaquant du club turc d’Adana Demirspor, Mario Balotelli s'est rappelé aux souvenirs de certains suiveurs avec ses performances remarquées lors des dernières semaines. Il pourrait aussi renouer avec la rubrique des faits divers à cause de son amour des feux d'artifice.

La trajectoire de carrière de Mario Balotelli est singulière. L'Italien est véritablement un espoir déçu du football à cause d'un manque de sérieux et de ses frasques hors du terrain. Balotelli a quitté son Italie natale cet été pour prendre la direction de la Turquie. Une curieuse destination d'autant plus qu'il a rejoint l'Adana Demirspor, promu en Super Lig turque. Là-bas, l'ancien attaquant de l'OM semble renaître avec des prestations remarquées face aux gros du championnat ainsi que huit buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Entraîné par son compatriote Vincenzo Montella, Balotelli montre que, derrière les erreurs, se cache toujours un attaquant de talent et un buteur hors-pair. Néanmoins, avec lui, le naturel peut toujours revenir au galop.

Balotelli veut à nouveau son feu d'artifice du Nouvel An

L'attaquant italien est parfois insaisissable sur le terrain mais encore plus en dehors. Il compte bien profiter du réveillon pour renouer avec ses mauvaises habitudes et le souvenir d'un fameux incident survenu plus tôt dans sa carrière. En effet, à Manchester City, Balotelli s'était amusé chez lui avec des feux d'artifice, en tirant à l'intérieur de sa maison, dans sa propre salle de bains. C'était en octobre 2011 et cela lui avait coûté son logement, ravagé par un incident aussi stupide qu'évitable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mario Balotelli Barwuah 🇮🇹🇬🇭⚽️ (@mb459)

Un incident qui n'avait pas mis du plomb dans la tête du fantasque joueur. Celui-ci a régulièrement fait parler de lui pour sa passion du feu d'artifice. Il en tire dès que possible, à Milan ou encore lors de son transfert à Nice en 2016, chose qu'il avait filmé et posté sur Instagram.

Et, la Turquie fait figure de nouvelle étape du Balotelli Tour consacré aux feux d'artifice. L'Italien a posté sur Instagram une photo avec une solide cargaison pyrotechnique qui pourrait mettre le feu aux poudres dans son voisinage, surtout à la vue du message inscrit sur le cliché. « @ManCity, nous sommes prêts », en référence à l'incident de 2011. Espérons que l'explosion de Balotelli en Turquie ne soit pas trop pris au sens propre par l'Italien.