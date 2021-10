Hazard contre Salah, le projet fou du Real Madrid !

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Florentino Pérez compte bien frapper très fort lors du prochain mercato. Le président du Real Madrid étudie un deal assez improbable incluant Eden Hazard pour arracher Mohamed Salah à Liverpool.

Le Real Madrid a fait le dos rond pendant plusieurs années. Le géant de Liga se contente de quelques petits coups ou d’opportunités à l’échelle de ce grand club depuis plusieurs mercatos, à l’image de l’arrivée d’Eduardo Camavinga l’été dernier. Mais le Real Madrid a le besoin et la nécessité de réaliser des très gros coups. C’est dans son ADN. Florentino Pérez veut construire une équipe de rêve pour lancer une nouvelle ère, dans un stade Santiago Bernabeu complètement remis à neuf. Dans cette optique, les Merengue font le forcing pour recruter Kylian Mbappé. Si la tentative d’il y a quelques semaines à hauteur de 200 ME a été rejetée par le PSG, le Real Madrid compte bien accueillir libre le champion du monde 2018 à l’été 2022. D’autres grands joueurs sont visés à l’instar d’Erling Haaland, Paul Pogba et…Mohamed Salah ! C’est la bombe du jour en ce qui concerne l’attaquant de Liverpool.

Hazard plus de l’argent pour Salah

Selon les informations du Sun, le Real Madrid a bien l’intention d’attirer Mohamed Salah l’été prochain, qui flambe encore en ce début de saison avec Liverpool. Et pour y parvenir, Florentino Pérez veut proposer un échange avec Eden Hazard en plus d’une somme d’argent, dont le montant n’a pas encore filtré. La star égyptienne, dont le contrat expire en 2023, n’a toujours pas prolongé. Liverpool lui propose 400.000 euros par semaine soit près de 20 ME par an, mais Mohamed Salah réclame 30 ME ! Les positions sont donc très éloignées pour le moment entre les deux parties. Le Real Madrid veut profiter de la situation en rincluant Eden Hazard, toujours aussi décevant, aux Reds. Reste à savoir quelle sera la réaction de Liverpool. En fonction du montant ajouté, Liverpool pourrait éventuellement réfléchir. Eden Hazard a laissé de bons souvenirs en Premier League mais peut-il retrouver son niveau ? Plusieurs questions fusent, mais une chose est sûre : Liverpool perdrait sans aucun doute au change dans cette hypothétique opération.