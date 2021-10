Benzema, l'arme fatale du Real Madrid pour signer Mbappé

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Afin d'avoir le maximum d'atouts pour convaincre Kylian Mbappé de signer l'été prochain, et de ne pas prolonger au PSG, les dirigeants du Real Madrid misent sur Karim Benzema.

Dans la bataille à distance que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se livrent pour Kylian Mbappé, chaque camp a ses arguments et tient à les mettre en valeur. Du côté de Florentino Perez, on est persuadé que la présence de Karim Benzema dans l’effectif de Carlo Ancelotti est un énorme atout, l’ancien Lyonnais ayant une grande proximité avec l’attaquant du PSG comme on l’a encore vu récemment en équipe de France lors de la Ligue des Nations. Même si les deux coéquipiers chez les Bleus sont en concurrence pour le Ballon d’Or 2021, leur relation est idéale et du côté de Madrid on souhaite montrer à Kylian Mbappé que l’avenir de Karim Benzema est bien chez les Merengue et nulle part ailleurs. Lié jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, après une prolongation signée le 20 août dernier, KB9 fait partie du projet et va le reste.

Benzema et le Real Madrid, c'est du solide

Cette théorie d’une prolongation offerte en août dernier à Karim Benzema pour boucler le dossier Kylian Mbappé est relayée par Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialiste du mercato. « Le conseil d’administration du Real Madrid voulait prolonger le contrat de Karim Benzema jusqu’en juin 2023 avant que cette saison débute afin de lui montrer à quel point ils lui font confiance. Il est également dans le projet pour 2022-2023, alors que Karim aura 35 ans, quoi qu’il arrive avec Kylian Mbappé », explique Fabrizio Romano, qui est convaincu que le duo tricolore est clairement décidé à se reconstituer au Real Madrid, même si le Paris Saint-Germain veut réussir à faire signer une prolongation à Mbappé afin qu'il ne signe pas pour 0 euro chez les Merengue. Pour l'instant, le PSG part de loin, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne sont pas du genre à abdiquer aussi facilement que cela.