« Haaland viendra » au Real, il lâche la bombe

Par Quentin Mallet

Malgré sa récente prolongation jusqu’en juin 2034 à Manchester City, Erling Haaland n’aurait qu’un souhait : porter un jour le maillot du Real Madrid et remporter de nombreux titres avec le club de ses rêves.

Manchester City réalise l’une des pires saisons de son histoire récente et pourtant, Erling Haaland est sur sa lancée habituelle. Avec 27 buts marqués et 3 passes décisives délivrées en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le géant norvégien justifie sa récente prolongation de contrat. Désormais lié aux Skyblues jusqu’en juin 2034, le natif de Leeds a mis son avenir sous scellé. Pourtant, la durée extrême de son contrat ne serait qu’un trompe-l'œil. Pour Predrag Mijatović, ancien joueur du Real Madrid, Erling Haaland ne rêve que de porter le maillot du club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions.

« Il aimerait être un joueur du Real Madrid »

Dans l’émission « El Chiringuito », Predrag Mijatović s’est livré sur l’avenir d’Erling Haaland. Celui qui a disputé 118 matchs avec le maillot du Real Madrid ne voit qu’un seul club capable de déloger Erling Haaland de Manchester City. « Je l'ai dit l'autre jour, Haaland viendra. Je pense que cela peut arriver et cela arrivera. Pourquoi pas ? Haaland ne l'a pas dit publiquement, mais je sais de sources fiables qu'il aimerait être un joueur du Real Madrid. Je sais, ne me demandez pas comment, mais je sais. Si vous lui offrez la possibilité de venir à Madrid, je pense qu'il n'aurait aucun doute. Si on lui pose des questions à ce sujet, à propos de ce que j'ai dit, il répond ‘non, je suis heureux ici’. Mais il aimerait venir à Madrid, encore plus », a lâché l’ancien attaquant à la télévision espagnole. Reste à savoir si c’est dans les plans de Florentino Pérez de mettre le paquet sur Erling Haaland pour l’associer à Kylian Mbappé et ainsi éteindre toute concurrence.