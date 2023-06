Kylian Mbappé est chaud, ça va parler mercato en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Après une nouvelle saison décevante, le PSG veut frapper fort sur le marché des transferts pour revenir encore plus compétitif que jamais. Kylian Mbappé qui ne devrait pas prolonger son contrat a toujours un œil sur le mercato du club de la capitale.

Si Kylian Mbappé a posé avec un maillot laissant croire à un contrat jusqu'en 2025, le Français est en réalité lié au club parisien jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option. Une clause que ne devrait pas activer l'attaquant du PSG qui continue néanmoins d'être entièrement dévoué au projet de jeu de son équipe. Paris est actuellement en train de se montrer très actif sur le marché des transferts avec la finalisation des arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et de Manuel Ugarte. Outre ces trois joueurs, le PSG aimerait également s'offrir un autre renfort offensif. Paris est grandement intéressé par Marcus Thuram et souhaite utiliser Kylian Mbappé pour faciliter le transfert du Français.

Mbappé tente de convaincre Thuram de rejoindre le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Selon les informations de l'Équipe, Kylian Mbappé pousse pour convaincre Marcus Thuram de rejoindre le PSG. Les deux joueurs sont très porches et partagent le même vestiaire en équipe de France. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach dans quelques jours, l'ancien buteur de Guingamp est une cible de Paris mais également de l'Inter Milan. Thuram ne va pas prolonger son contrat en Allemagne et sera donc libre. L'opportunité pour le PSG de recruter un troisième joueur libre après Asensio et Skriniar qui devraient bientôt déposer leurs bagages au Parc des Princes. Mbappé joue ainsi les entremetteurs et continue toujours de piloter le mercato parisien dans l'ombre. Le Français espère également que le PSG arrive à recruter un entraîneur de renom. Luis Enrique et Julian Nagelsmann sont les pistes les plus concrètes pour le moment.