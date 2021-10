Gareth Bale, l'annonce choc sur sa fin de carrière à 32 ans

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Gareth Bale mettra un terme à sa carrière en juin 2022, date de la fin de son contrat avec le Real Madrid. La star du Pays de Galles ne fait plus du football sa priorité depuis déjà un long moment avoue Rio Ferdinand.

« Wales. Golf. Madrid. In that order. » Tout le monde se souvient de cette inscription sur le drapeau du Pays de Galles, au moment de la qualification de son pays pour l’Euro 2020, il y a deux ans. Gareth Bale assumait ses priorités. Il a toujours assuré que la sélection nationale avait plus d’importance à ses yeux que ses différents clubs, et notamment le Real Madrid. Il estime même avec cette phrase choc que son club depuis 2013, l’un des plus prestigieux au monde, passait après le golf, son sport apparemment favori. Prêté à Tottenham la saison dernière, pour retrouver le goût du football, il n’a ensuite pas eu d’autre choix que de revenir au Real Madrid. Et la situation ne s’arrange pas vraiment.

Cette saison, son coach lors de la « decima » en 2014, Carlo Ancelotti, faisait son retour. Il a voulu lui faire confiance. Titulaire lors des premiers matchs, l’international gallois a inscrit un but contre Levante le 22 août dernier. Performant ensuite avec son pays, il est revenu blessé. Une douleur aux ischios-jambiers va l’éloigner des terrains encore plusieurs semaines. Gareth Bale ne donne pas vraiment les arguments au Real Madrid de le prolonger. Et en a-t-il vraiment envie ? Rio Ferdinand le voit arrêter sa carrière à la fin de la saison. « Je pense qu'il va prendre sa retraite. Je ne vois pas où il pourrait aller. Il a déjà dû faire beaucoup de sacrifices. Les Spurs ont essayé et ça n'a pas marché, qui sera le prochain ? Acceptera-t-il une grosse réduction de salaire ? Qui a l'argent pour payer ce qui serait encore un gros contrat ? », s'est interrogé l’ancien défenseur central de Manchester United sur sa chaîne Youtube.

Des titres, des beaux buts mais un goût d’inachevé

Depuis plusieurs mois, la probable retraite de Gareth Bale fait beaucoup parler. Son agent ne fermait pas la porte à cette option en février dernier lors du Financial Times Business of Football Summit. « Il approche de la fin de sa carrière. Il a très bien réussi financièrement et il a gagné assez d'argent pour le reste de sa vie. Il a très bon style de vie », assurait Jonathan Barnet. En termes d’argent, Gareth Bale n’a aucun souci à se faire. Et sportivement, se satisfera-t-il de sa carrière ? Phénomène à Southampton puis surtout à Tottenham, où il a surpris tout le monde par ses courses incroyable dans le couloir, ses frappes d’extraterrestre, il a ébloui la Premier League, avant d’intéresser le Real Madrid. Devenu le joueur le plus cher de l’histoire en 2013, après un transfert à hauteur de 101 ME, il a très vite conquis Bernabeu. Il a formé la BBC avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, qui a permis au Real Madrid de ramener une dixième Ligue des champions en 2014. Il était aussi de la partie en 2016, 2017 et 2018 pour le triplé historique. Il a même marqué un sublime retourné lors de la dernière.

Petit à petit, Gareth Bale a joué de moins en moins, s’est éloigné dans son esprit du football. Sa motivation a chuté, il a multiplié les blessures, n’a pas fait le nécessaire pour revenir. Il a aussi découvert le golf. Les critiques se sont abattues, les observateurs et les supporters lui reprochant son manque d’implication. « Ce sport me permet de m'éloigner de tout ce qui est négatif et m'aide à retrouver mon calme. Cela ne devrait pas être un problème pour moi de jouer au golf, mais c'en est un. Beaucoup de gens ont des problèmes avec le fait que je joue au golf », s’agaçait Gareth Bale quand il était au cœur de la polémique.

Finalement, Gareth Bale, qui a un palmarès impressionnant, pense à 32 ans avoir fait le tour dans le monde du football. Il promettait une annonce fracassante lors du dernier match de la saison dernière avec Tottenham. « Je sais ce que je ferai bientôt, mais si je le dis, cela va faire scandale. Ce sera pour après l'Euro », avait lâché l’ancien Spurs. Et si Gareth Bale décidait de jouer uniquement pour le Pays de Galles pendant encore quelques années ? Cette hypothèse paraît probable tant il semble attaché à son pays, plus qu'à sa fin de carrière en club, qu'il bâcle très clairement.