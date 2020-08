Foot : Neymar, Mbappé… Le PSG a perdu 52 ME en six mois

Dans : Foot Europeen.

La crise sanitaire du Covid-19 a perturbé tout l'écosystème du football mondial. Si certains clubs européens ont perdu beaucoup d’argent pendant le confinement, la valeur des joueurs a elle aussi chuté…

Si le marché des transferts a gardé une certaine folie avec des prix toujours aussi élevés cet été (Osimhen à Naples pour 70 ME, Werner à Chelsea pour 53 ME, Icardi au PSG pour 50 ME, Aké à Man City pour 45 ME…), la cote des joueurs a quand même pris du plomb dans l’aile. Selon une étude de KPMG, la valeur combinée des 4 183 joueurs de dix ligues européennes a connu une baisse de 17,7 % par rapport à la saison passée. Une dégringolade qui touche aussi les meilleurs joueurs du monde. En effet, si Kylian Mbappé est encore le joueur le mieux coté, le prix de l’attaquant du PSG a baissé de 20 ME entre décembre 2019 et avril 2020 (de 200 ME à 180 ME). De son côté, Neymar a connu la plus grosse chute (160 ME en décembre, 128 ME en avril), avec Raheem Sterling (- 32 ME), le troisième joueur le plus cher de la planète.

Par contre, il est utile de noter que la cote de certains joueurs n’a pas fléchi pendant la crise, bien au contraire. Puisqu’Alphonso Davies a par exemple pris 35 ME en quatre mois avec un prix de 60 ME en juillet. Le latéral gauche supersonique du Bayern Munich est le joueur qui a connu la plus grosse progression devant Erling Haaland (Dortmund), passé de 45 ME en décembre 2019 à 72 ME en avril. Et pour finir, la troisième augmentation la plus importante de l’année est à mettre à l’actif de… Lucas Ocampos (50 ME), l’ancien attaquant de l’OM étant brillant avec le FC Séville depuis quelques mois.