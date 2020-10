Foot : Laurent Blanc furieux contre cette fausse réputation

Dans : Foot Europeen.

Sans club depuis quatre ans, Laurent Blanc n’a toujours pas reçu de proposition suffisamment intéressante à ses yeux. Peut-être à cause de cette mauvaise réputation dont l’entraîneur ne parvient pas à se débarrasser.

La saison a repris dans tous les principaux championnats européens et Laurent Blanc n’a toujours pas retrouvé un banc. La situation dure depuis plus de quatre ans, plus précisément depuis juin 2016, lorsque le Paris Saint-Germain avait mis un terme à leur collaboration après un échec en quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Il faut dire que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a refusé pas mal de propositions. Du coup, le Cévenol est de moins en moins sollicité. Ce qui peut également être lié à son image d’entraîneur inactif derrière son fidèle adjoint Jean-Louis Gasset. Une réputation qui agace le principal intéressé.

« Si ça m'a blessé qu'on dise que je ne travaille pas beaucoup ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi le travail d'ailleurs ? Des paramètres de travail, c'est quoi ? Ça veut dire que le mec, il faut qu'il soit là de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures ou 22 heures ? C'est quoi ? Attention, je considère qu'il y en a d'autres qui travaillent beaucoup plus que moi. J'ai toujours eu ce problème, même à l'école, même quand je jouais au football, on disait "il a des facilités" et tout ça. Mais j'ai beaucoup travaillé », a répondu Laurent Blanc à l’émission L’Equipe Enquête, en espérant qu’un ou plusieurs clubs sauront mettre ces rumeurs de côté.