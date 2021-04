Foot : Au service de Cristiano Ronaldo et Messi, Higuain a adoré

Dans : Foot Europeen.

Aujourd'hui à Miami, Gonzalo Higuain est revenu sur les années passées aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Deco, Andre Gomes, Carlos Tevez, Paulo Dybala, Angel Di Maria... Ils ne sont qu'une poignée à avoir eu la chance d'évoluer aux côtés des deux plus grands joueurs de l'histoire. Mais le joueur qui a le plus joué avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est bel et bien Gonzalo Higuain. Coéquipier de La Pulga avec l'équipe nationale argentine, il a également été le compère d'attaque de CR7 pendant plusieurs saisons au Real Madrid ou à la Juventus. Une complicité dont l'attaquant de l'Inter Miami s'est félicité au cours d'un entretien accordé au média argentin La Nacion.

« Si je suis le joueur qui a le plus joué avec Leo et Cristiano, cela signifie que c’est moi qui ai appris à mieux les connaître. Je les ai parfaitement compris. Je savais ce qu’ils voulaient. Ils pouvaient compter sur moi. Je savais ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, comment ils se sentaient à l'aise. Et je pense qu'ils m'aimaient beaucoup. Cela peut paraître présomptueux... Ils ont senti qu'ils pouvaient aussi s'appuyer sur moi. Lorsqu'ils ont à leurs côtés un joueur qui compte à 100% sur eux, ils ne se sentent pas détachés de toutes les responsabilités. En échange, Je pense qu'avec moi, ils avaient le sentiment de pouvoir s'appuyer sur moi. Ce sont deux joueurs totalement différents, et j'ai eu le privilège de profiter et d'apprendre d'eux deux » a expliqué le natif de Brest. À maintenant 33 ans, Gonzalo Higuain s'éclate en MLS, où il explique apprécier la tranquillité du fait que le football n'est pas le sport n°1 contrairement à l'Europe. Avant de, pourquoi pas, retrouver Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour évoluer cette fois tous dans la même équipe, comme en rêve David Beckham.