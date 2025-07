Euro ‍: Reine du suspense, l’Angleterre va en finale

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

L’Angleterre a validé son billet pour la finale de l’Euro féminin, dans un match au final haletant et remporté 2-1 après prolongation. Les Anglais étaient en effet menées par l’Italie dans les arrêts de jeu de cette rencontre, mais Agyemang a égalisé d’une frappe en force à la 95e minute. Le score de 1-1 n’évoluait plus malgré de grosses occasions anglaises, jusqu’à un pénalty pour un ceinturage dans la surface à la 120e minute. Kelly le transformait en deux temps, et offrait aux Anglaises une place en finale de l’Euro. Ce sera face à l’Allemagne ou l’Espagne, dont la demi-finale se jouera ce mercredi.