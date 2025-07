Euro 2025 F ‍: L'Angleterre revient de loin pour se qualifier

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Au bout du suspense, l'Angleterre a validé son billet pour les demi-finales de l’Euro 2025, après une victoire incroyable contre la Suède (2-2, 3-2 tab).

Les Scandinaves menaient logiquement 2-0 en première période, mais deux buts signés Bronze et Agyemang en deux minutes en fin de match assuraient la prolongation (2-2). Aucun but supplémentaire n’était marqué et la séance des tirs au but était favorable aux Anglaises, les Suédoises manquant quand même cinq de leur sept tentatives. L'Angleterre affrontera l’Italie en demi-finale.

La France affrontera l’Allemagne ce samedi soir, au lendemain du match entre la Suisse et l’Espagne.