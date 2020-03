Eur : L'UEFA a 3 plans pour finir la saison

Dans : Foot Europeen.

Le président de l'UEFA a indiqué ce samedi que l'instance du football avait trois plans en tête afin d'essayer de finir cette saison 2019-2020.

A circonstances exceptionnelles, flou exceptionnel. A ce jour, personne n’est capable de savoir quand le football pourra reprendre, la priorité étant à endiguer l’épidémie de coronavirus. Mais l’UEFA doit évidemment essayer de prévoir la manière dont la saison 2019-2020 va se terminer, et même si elle peut se terminer. Et ce samedi, Aleksander Ceferin, le patron de l’instance européenne du football, a reconnu que l’UEFA avait envisagé trois sorties de crise selon la date où les compétitions pourront reprendre, sachant qu’en plus les choses ne sont pas identiques dans les pays européens en matière de lutte contre le coronavirus.

Et Aleksander Ceferin de préciser les idées étudiées actuellement par l’UEFA. « Personne ne sait quand finira la pandémie. Nous avons un plan A, B ou C : nous sommes en contact avec les ligues, les clubs, nous avons un groupe de travail. Nous devons attendre comme tous les autres secteurs. Une date ? Recommencer à la mi-mai, en juin ou même fin juin. Puis si nous ne réussissons pas, la saison est probablement perdue. Il y a même une proposition visant à faire finir cette saison au début de la saison prochaine qui commencerait un peu plus tard. Mais ne sachant pas quand la pandémie finira, nous ne pouvons pas avoir un plan définitif », a reconnu, dans le quotidien italien Repubblica, le président de l’UEFA, qui n’a hésité à s’en prendre à l’Union Européenne incapable de faire front uni dans cette situation critique.