Zidane part au sommet, François Hollande fait dans le second degré

Dans : Liga, Foot Europeen.

Gagner trois fois de suite la Ligue des Champions et surprendre tout le monde en annonçant la fin de son aventure au Real Madrid, Zinedine Zidane a encore frappé un grand coup ce jeudi. L’entraineur français n’était plus certain d’avoir la recette pour continuer à motiver et tirer le meilleur de son équipe afin de poursuivre cette incroyable série, et il a donc décidé de tirer sa révérence tout se réservant du temps pour lui et sa famille. Une attitude saluée unanimement ce jeudi, et même par François Hollande, qui a apprécié le fait que ZZ s’en aille alors qu’il est au sommet.

« Quand on a tout réussi, trois victoires consécutives en coupe d'Europe des clubs, je comprends que Zinédine Zidane se dise qu'il n'a pas d'autre objectif que de rester ce qu'il est, c'est-à-dire une forme de légende. Je comprends qu'il puisse se dire qu'il peut maintenant prendre ou une pause ou réfléchir à d'autres possibilités. Elle est digne son attitude. Dans la vie il ne faut pas toujours s'accrocher, il faut aussi penser à d'autres missions. C'est mieux de partir au firmament », a confié dans l’émission « Questions d’info », un François Hollande avec le sourire en coin. L’ancien Président de la République sait très bien cette petite phrase fera sourire quand on la compare avec son parcours politique et surtout la fin de son quinquennat, où il n’était pas vraiment parti de son fauteuil au « firmament ». N'est pas Zinedine Zidane qui veut...