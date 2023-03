Zidane à Paris, Galtier trahi par son avocat parisien

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a fait signer Luis Campos comme conseiller sportif l'été et c'est ce dernier qui a œuvré pour faire venir Christophe Galtier sur le banc des champions de France. Mais le duo pourrait se séparer l'été prochain afin de faciliter la venue de Zinedine Zidane au PSG.

Christophe Galtier avait consommé pas mal de son crédit en se faisant sortir de Ligue des champions après deux matchs ratés face au Bayern Munich, mais les prestations parisiennes en Ligue 1 depuis ce fiasco ont fait basculer pas mal de monde dans le camp des opposants à l’ancien coach niçois. Après la signature de Thomas Tuchel en Bavière, à la surprise générale, et si l’on met de côté José Mourinho, plan B, et Antonio Conte dont le côté grande gueule semble peu compatible avec le PSG, il n’y a qu’un seul homme susceptible de coller avec cette mission presque impossible de mer Paris au titre en C1, Zinedine Zidane. Depuis plus d’un an, la signature de Zizou à Paris est un serpent de mer. Mais cette fois les pièces du puzzle se mettent en place, et notamment l’une des plus importantes.

Campos veut Zidane à Paris

Car depuis un an, Nasser Al-Khelaifi a confié les clés du fonctionnement sportif du Paris Saint-Germain à Luis Campos, ce dernier étant pourtant partagé entre le club français et le Celta Vigo. Pour venir au PSG, le dirigeant portugais avait fait savoir qu’il voulait être accompagné de Christophe Galtier, ce qui avait poussé les champions de France à payer 10 millions d’euros à l’OGC Nice afin que le club azuréen accepte de laisser partir son technicien. Autrement dit, Campos et Galtier sont proches et pour faire venir Zinedine Zidane à Paris, il fallait que Luis Campos accepte l’idée que Christophe Galtier n’aille pas au-delà d’une des deux saisons de son contrat. Et ce samedi, la Gazzetta dello Sport que c’est désormais le cas, alors même que le nom du champion du monde 1998 circulait pour s’installer sur le banc de la Juventus. Et le média italien d’en dire plus.

Galtier viré, le PSG va garder le secret

Journaliste pour la Gazzetta dello Sport, Pierfrancesco Archetti affirme savoir que Luis Campos était désormais convaincu que Zinedine Zidane est l'homme qu'il faut pour sortir le PSG de cette léthargie qui s'installe au fil des saisons au sein du club de la capitale. Et le coup de sang des Ultras ce samedi confirme qu'il faut désormais que les choses changent à Paris. Tandis que le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani est persuadé depuis longtemps qu'il faut mettre le paquet pour avoir le natif de Marseille au Parc des Princes, cela ne semblait pas vraiment être le cas dans la capitale. Sur le plan de la communication, le journaliste italien affirme que jamais Paris ne confirmera avant la fin de saison que Christophe Galtier sera viré, l'idée étant de ne communiquer ce départ qu'une fois que la venue de Zizou aura été bouclée définitivement. Avec la Juventus, le Real Madrid et le PSG probablement en quête d'un entraîneur, l'été 2023 s'annonce très chaud à Paris et ailleurs. Le fantasme de voir Zidane en Ligue 1 repart donc de plus belle.