Xabi Alonso vire un Français du Real Madrid

Xabi Alonso profite de cette Coupe du monde des clubs pour faire une revue de son effectif. Parmi les éléments sur lesquels le coach espagnol ne compte plus, Ferland Mendy devrait être poussé vers la sortie.

A la tête du Real Madrid depuis seulement quelques semaines, Xabi Alonso est déjà en train de convaincre tout le monde dans la capitale espagnole. Qualifié pour la demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le club merengue réalise pour l’instant un sans-faute. Cette compétition donne surtout l’occasion à Xabi Alonso de procéder à une revue de son effectif afin de savoir sur quel joueur il pourra s’appuyer la saison prochaine. Au rayon français, Aurélien Tchouaméni a par exemple marqué des points, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid aux Etats-Unis cet été.

🇫🇷 On this day 6 years ago, Ferland Mendy was presented as new Real Madrid player. pic.twitter.com/CqeUhpLp5b — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 19, 2025

On ne peut pas en dire autant de Ferland Mendy, l’ancien latéral de l’OL étant actuellement blessé. Son profil ne colle de toute façon pas avec ce que recherche Xabi Alonso. C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes, le défenseur français de 30 ans va gentiment être poussé vers la sortie. Le média l’affirme, le staff du Real Madrid a validé auprès de la direction un potentiel départ du latéral gauche formé au Havre. Malgré un contrat jusqu’en 2028, le vice-champion d’Espagne en titre ne se montrera pas trop gourmand avec les courtisans de Ferland Mendy puisque le Real Madrid ne réclamerait que 10 millions d’euros pour s’en séparer.

Xabi Alonso valide le départ de Ferland Mendy

Un moyen d’attirer les courtisans du natif de Meulan-en-Yvelines et de ne surtout pas bloquer son départ alors que dans la capitale espagnole, on juge le joueur trop fragile sur le plan physique et pas assez offensif pour animer le couloir gauche. Au club depuis 2019, Ferland Mendy pourrait donc tourner une belle page de sa carrière en cas de départ. Reste maintenant à voir qui tapera à la porte de Florentino Pérez pour l’ancien Lyonnais tandis que chez les dirigeants merengue, on souhaite vite boucler ce départ pour ensuite accélérer sur le dossier du latéral gauche espagnol de Benfica, Alvaro Carreras.