Xabi Alonso au Real Madrid, tout s'accélère

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid étant désormais menacé, la possible venue de Xabi Alonso a dépassé le stade de la simple rumeur. Le patron du Bayer Leverkusen a admis que son entraîneur avait un bon de sortie.

L'élimination du Real Madrid par Arsenal a probablement été le coup fatal à la relation entre Carlo Ancelotti et Florentino Perez, même si le président des Merengue s'est bien gardé de commenter un possible divorce avec le technicien italien. Et comme dans le même temps, Fabrizio Romano a confirmé que la Seleçao souhaitait faire venir Ancelotti au plus vite, à savoir dès la fin de la Liga, il était évident que du côté de Madrid, on a déjà une petite idée en tête pour succéder à l'entraîneur de 65 ans. Un nom fait l'unanimité du côté de la capitale espagnole, il s'agit de Xabi Alonso, l'ancien milieu défensif du Real Madrid, qui est désormais entraîneur au Bayer Leverkusen, qu'il a mené au titre en Allemagne la saison passée. Ce lundi, le patron du club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a confirmé au micro de Sky Sport Allemagne que Xabi Alonso avait un bon de sortie.

Alonso a un bon de sortie et Leverkusen ne l'ennuiera pas

🚨⚫️🔴 Leverkusen CEO Fernando Carro on Sky about the chances of Xabi #Alonso leaving this summer:



“My gut feeling is 50:50,” Carro told @kerry_hau, adding: “We won’t wait until the end of the season; we’ll have to decide beforehand, because it has further consequences for squad… pic.twitter.com/1G8rniyWq4 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 21, 2025

Fernando Carro, le président du Bayern Leverkusen, a en effet indiqué que lors des discussions menées avec son entraîneur l'an dernier, il avait été convenu que les dirigeants allemands ne le retiendraient pas si une offre parvenait de la Real Sociedad, du Bayern Munich, de Liverpool ou Real Madrid, les quatre clubs dont Xabi Alonso a porté le maillot comme joueur. Alors que l'Espagnol a un contrat jusqu'en 2026, il a rencontré son patron en mars dernier et il a été convenu de se donner un peu de temps avant de faire un choix final. Nous avons un gentleman's agreement avec Xabi Alonso, et si un club où il a joué l'appelle, nous nous asseyons et discutons et nous ne mettons aucun obstacle sur son chemin (...) Pour moi, c'est du 50-50, mais nous prendrons une décision avant la fin de la saison, car cela a un impact sur l'avenir », a précisé Fernando Carro, qui ne ferme donc pas la porte à un départ pour le Real Madrid.