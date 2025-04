Ancelotti proche du Brésil, Madrid ne le retiendra aps

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Après l'élimination du Real Madrid par Arsenal, l'avenir de Carlo Ancelotti chez les Merengue paraît en danger. Ce samedi, le coach italien est annoncé comme proche de l'équipe du Brésil.

En quête d'un sélectionneur national, la confédération brésilienne de football avait envoyé des émissaires mercredi soir à Santiago Bernabeu afin de discuter avec Carlo Ancelotti. Même si à 65 ans, Ancelotti a déjà prévenu qu'il ne partira que si Florentino Perez lui montre courtoisement la porte, il paraît désormais évident que le patron du Real Madrid veut changer d'entraîneur cet été, et si possible avant même le Mondial des clubs qui débute à la mi-juin. Nos confrères de The Athletic confirme que le technicien italien est très intéressé par le poste de coach de la Seleçao, alors que l'équipe nationale du Brésil traverse une grave crise sportive. A un an du Mondial 2026, Carlo Ancelotti est tenté de dire oui, et rapidement puisque les Brésiliens n'ont pas encore assuré leur billet pour la prochaine Coupe du Monde.

Ancelotti très vite au Brésil ?

Carlo Ancelotti is expected to leave Real Madrid with the Brazil national team his most likely destination.



More from @MarioCortegana and @David_Ornstein ⬇️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 19, 2025

« Carlo Ancelotti devrait quitter son poste d'entraîneur principal du Real Madrid, l'équipe nationale du Brésil étant sa destination la plus probable (...) Le Brésil est en pourparlers avancés avec l’entraîneur de 65 ans. Un émissaire de la CBF a assisté à la défaite du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions contre Arsenal mercredi soir, avec l'intention de rencontrer Ancelotti cette semaine-là », précisent Mario Cortegana et David Ornstein, les deux journalistes du média spécialisé. Pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, c'est bien Xabi Alonso, l'entraîneur de Levekusent, qui est en pole-position.