Xabi Alonso au Real, le prix à payer est colossal

La rumeur Jürgen Klopp au Real Madrid a pris du plomb dans l’aile ce vendredi, ce qui renforce au contraire la piste Xabi Alonso. Mais le prix à payer pour s’offrir le technicien espagnol est colossal.

Qui sera le prochain entraîneur du Real Madrid ? A moins d’une grosse surprise en fin de saison, Carlo Ancelotti va rendre son tablier. Eliminé en quart de finale de la Ligue des Champions et en retard en Liga, le technicien italien arrive clairement à la fin d’un cycle chez les Merengue, et la volonté est d’impulser une nouvelle dynamique avec la venue d’un nouvel entraîneur. La rumeur Jürgen Klopp a fait beaucoup de bruit ces dernières heures. Néanmoins, la piste prioritaire du Real Madrid reste celle menant à Xabi Alonso, toujours sous contrat avec le Bayer Leverkusen.

🚨🆕 Iñaki Ibáñez, the top advisor of Xabi #Alonso, is said to have held talks with Real Madrid once again recently!



Leverkusen are not surprised. Internally, Bayer 04 are awaiting Alonso’s decision: Real or stay!



In the event of a move, Leverkusen would expect a fee in the… pic.twitter.com/U2mWNmv0sP